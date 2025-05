Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Stark alkoholisierter Mann greift Personen und Bundespolizist an

Magdeburg (ots)

Am Mittwoch, den 21. Mai 2025 kam es auf dem Bahnhofsvorplatz in Magdeburg um 14:20 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der ein Tatverdächtiger zwei Personen angriff und eine davon im Gesicht verletzte. Eine Streife der Bundespolizei bemerkte dies, eilte zum Tatort und stellte den Mann. Der 42-Jährige war stark alkoholisiert, ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,64 Promille. Auf die Einsatzkräfte reagierte er sehr aggressiv. Die zuständigkeitshalber verständigte Landespolizei kam ebenfalls vor Ort und entschied, den Deutschen zunächst für die strafprozessualen Maßnahmen mit auf die Dienststelle der Bundespolizei zu nehmen. Auf dem Weg dorthin beleidigte er sämtliche Einsatzkräfte massiv mit ehrverletzenden Worten. Während der sich anschließenden Durchsuchung warf der Tatverdächtige zunächst einen Schuh und anschließend seine Hose in Richtung eines Bundespolizisten, traf ihn und beleidigte ihn erneut. Er musste zu Boden gebracht und gefesselt werden. Hier leistete er erheblichen Widerstand und verletzte den Beamten am Daumen. Er erhält Strafanzeigen wegen Körperverletzung, Beleidigung, Widerstandes gegen- und tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell