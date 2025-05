Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 60-Jähriger schlägt auf Glastresen und in Richtung Bundespolizisten: Strafanzeige und Platzverweis

Magdeburg (ots)

Am Freitag, dem 23. Mai 2025 nahmen Beamte der Bundespolizei gegen Mitternacht im Personentunnel des Hauptbahnhofes Magdeburg einen Mann wahr, welcher mit einer Tragetasche wiederholt auf den Glastresen einer Verkaufseinrichtung schlug. Hierbei konnte ein lauter Knall vernommen werden, die Rückschlüsse auf einen festen Gegenstand im Stoffbeutel zuließen. Die Einsatzkräfte sprachen jenen Mann an und forderten ihn auf, seine Handlung unverzüglich einzustellen und den Stoffbeutel auf den Boden zu legen. Den Weisungen schenkte der 60-Jährige keinerlei Beachtung. Er schlug damit auf den Fußboden und im Weiteren in Richtung eines Beamten. Der ukrainische Staatsangehörige musste mittles einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht und gefesselt werden. Hierbei zog sich ein Beamter leichte Abschürfungen am Halsbereich zu. Für die weiteren notwendigen Maßnahmen erfolgte die Mitnahme des Unruhestifters in die nahegelegenen Räumlichkeiten der Bundespolizei am Hauptbahnhof. Mittels Finger-Scan konnte die Identität des Mannes ermittelt und überprüft werden. In seinem Beutel befanden sich neben Dingen des täglichen Bedarfs unter anderem eine gefüllte Wasserflasche sowie eine Thermoskanne. Laut Aussage eines Mitarbeiters der Verkaufseinrichtung kam es, durch das Schlagen auf die Verglasung, zu keinerlei Beschädigungen. Der Mann erhielt neben einem 24-stündigen Platzverweis für den Hauptbahnhof Magdeburg eine Strafanzeige wegen des tätlichen Angriffs auf - und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

