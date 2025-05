Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 23-Jähriger wird gesucht - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Halle (Saale) (ots)

Am Freitag, den 23. Mai 2025 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei um 15:30 Uhr einen Mann im Hauptbahnhof Halle (Saale). Bei der anschließenden Überprüfung seiner Personalien im Informationssystem der Polizei wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft Leipzig ihn per Vollstreckungshaftbefehl suchte. Wegen Diebstahls verurteilte das Amtsgericht Leipzig im Februar des vergangenen Jahres den 23-Jährigen zu einer Geldstrafe von 160 Euro beziehungsweise zu 20 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe. Weder zahlte er den auferlegten Geldbetrag, noch stellte er sich der Haftstrafe. Demnach erließ jene Staatsanwaltschaft drei Monate später den Haftbefehl. Die Einsatzkräfte eröffneten dem Deutschen diesen, nahmen ihn fest und mit in das Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof Halle (Saale). Zudem führte der Mann ein Einhandmesser, einen Teleskopschlagstock und eine geringe Menge, vermutlich Amphetamin, mit sich. Die aufgefundenen Gegenstände stellten die Beamten sicher. In seiner Not kontaktierte der Gesuchte seine Bekannten - ein Freund half ihm und zahlte die auferlegte Geldstrafe auf einer Dienststelle der Bundespolizei in Leipzig ein. Anschließend konnte der Mann seinen Weg fortsetzen. Er erhält eine weitere Anzeige wegen Verstößen gegen das Waffen- sowie Betäubungsmittelgesetz. Abschließend informierten die Beamten die ausschreibende Behörde über den Vollzug des Haftbefehls.

