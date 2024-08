Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der BAB3 in Fahrtrichtung Köln

Wittgert (ots)

Am Mittwoch, den 14.08.2024, gegen 20:14 Uhr kam es auf der BAB 3, in Fahrtrichtung Köln, in Höhe des Betriebskilometer 74,5 KM zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Kleintransporter. Bei dem Unfall wurde eine Person leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten in der Folge abgeschleppt werden. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe waren zudem die umliegenden Feuerwehren und die Autobahnmeisterei im Einsatz. Der Verkehr konnte, nach einer anfänglichen Vollsperrung, über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbei geführt werden. Es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen und einem längeren Rückstau.

