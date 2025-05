Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 17-Jähriger fährt mit fremden Ticket Bahn, widersetzt sich und greift Bundespolizisten an

Halle (Saale) (ots)

Am Montag, den 26. Mai 2025 um 18:20 Uhr kontrollierte der Zugbeglei-ter in der Bahn von Halle Südstadt nach Halle (Saale) Hauptbahnhof einen jungen Mann ohne gültigen Fahrausweis. Dieser zeigte zur Kontrolle ein Deutschlandticket vor, welches nicht auf seinen Namen ausgestellt war und beleidigte und bedrohte den Zugbegleiter. Die vor Ort befindlichen Sicherheitsmitarbeiter der Bahn übernahmen den jungen Syrer und verbrachten ihn aufgrund seines aggressiven Verhaltens und zur Identitätsfeststellung zum Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof Halle (Saale). Die eingesetzten Beamten kontaktierten die Leiterin der Wohngruppe, die aktuell für den Minderjährigen zuständig war. Bis zur Abholung durch einen Betreuer wurde der 17-Jährige vorübergehend in Gewahrsam genommen. Dort verhielt er sich äußerst aggressiv und wurde beleidigend. Er warf im Gewahrsamsbereich mit Inventar um sich, spuckte und trat nach den Einsatzkräften, so dass er mittels Hand- und Fußfesseln fixiert werden musste. Beim Anlegen der Spuckhaube biss er einem Beamten der Art in den kleinen Finger, dass dieser stark blutete und einem Arzt vorgestellt werden musste. Um 22:20 Uhr wurde der Jugendliche einem Betreuer übergeben. Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen Betruges, Bedrohung, Beleidigung, Körperverletzung, Widerstandes gegen und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz gefertigt.

