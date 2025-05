Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 24-Jähriger ohne Fahrausweis per Vollstreckungshaftbefehl gesucht: 6 Monate Freiheitsstrafe

Halle (Saale) (ots)

Am Donnerstag, den 29. Mai 2025 informierte der Zugbegleiter eines Intercity-Expresses um 04:10 Uhr die Bundespolizei über eine männliche Person im Zug, welche kein für die Fahrt erforderliches Zugticket vorweisen konnte. Jener Express befand sich auf der Strecke von Naumburg in Richtung Halle (Saale). Verständigte Einsatzkräfte standen mit der Zugeinfahrt am Ankunftsgleis im Hauptbahnhof Halle (Saale) bereit und nahmen sich dem Sachverhalt an. Gegenüber den Beamten machte der Tatverdächtige mündliche Angaben zu seiner Person. Bei der Überprüfung seiner Daten im Informationssystem der Polizei wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth per Vollstreckungshaftbefehl nach ihm suchte. Im Oktober 2023 verurteilte ihn das Amtsgericht Nürnberg wegen Hausfriedensbruchs zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten. Diese Haftstrafe trat er bisher nicht an und war unbekannten Aufenthalts. Demnach erließ die oben genannte Staatsanwaltschaft vor drei Monaten den Haftbefehl. Die Bundespolizisten eröffneten dem Gesuchten diesen. Der polnische Staatsangehörige wurde nach Abschluss der notwendigen Maßnahmen in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, die ausschreibende Behörde über den Vollzug der Maßnahme und den vorerst neuen Aufenthaltsort des 24-Jährigen informiert. Zudem erhält er eine neue Strafanzeige wegen des Erschleichens von Leistungen.

