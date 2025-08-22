Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pedelec aus Keller entwendet

Weimar (ots)

Im Zeitraum von Mittwochabend auf Donnerstagabend gelangten unbekannte Täter in den frei zugänglichen Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Grossestraße. Dort konnten sie das unabgeschlossene Pedelec eines 27-jährigen Weimarers im Wert von 1600 Euro an sich nehmen und unerkannt vom Tatort flüchten. Bereits in der Vergangenheit kam es dort zu einem Diebstahl eines Fahrrades, wo der Täter namentlich bekannt gemacht werden konnte. Die Ermittlungen dahingehend wurden aufgenommen.

