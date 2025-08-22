Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mit überhöhter Geschwindigkeit von der Straße abgekommen

Weimar (ots)

Am Donnerstagvormittag befuhr ein 24-jähriger Toyota-Fahrer die Kreisstraße 307, aus Richtung Lohma kommend, in Fahrtrichtung Blankenhain. Auf Höhe des Steinbruches, auf einer Kuppe, geriet der Fahrer in einer Linkskurve vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Er kollidierte zuerst frontal mit einem Baum und in der weiteren Folge mit einem Telefonmast, wodurch die Leitung heruntergerissen wurde. Der 24-Jährige wurde leicht verletzt. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wo auch gleich eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Ein Drogenvortest hatte positiv angeschlagen. Am Pkw selbst entstand Totalschaden in Höhe von 5000 Euro. Der Schaden am Baum und der abgerissenen Stromleitung inklusive Telegrafenmast beläuft sich auf 2500 Euro. Der Führerschein wurde vorerst sichergestellt.

