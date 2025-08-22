PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mit überhöhter Geschwindigkeit von der Straße abgekommen

Weimar (ots)

Am Donnerstagvormittag befuhr ein 24-jähriger Toyota-Fahrer die Kreisstraße 307, aus Richtung Lohma kommend, in Fahrtrichtung Blankenhain. Auf Höhe des Steinbruches, auf einer Kuppe, geriet der Fahrer in einer Linkskurve vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Er kollidierte zuerst frontal mit einem Baum und in der weiteren Folge mit einem Telefonmast, wodurch die Leitung heruntergerissen wurde. Der 24-Jährige wurde leicht verletzt. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wo auch gleich eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Ein Drogenvortest hatte positiv angeschlagen. Am Pkw selbst entstand Totalschaden in Höhe von 5000 Euro. Der Schaden am Baum und der abgerissenen Stromleitung inklusive Telegrafenmast beläuft sich auf 2500 Euro. Der Führerschein wurde vorerst sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 21.08.2025 – 15:30

    LPI-J: Mit Ihrer Polizei auf einen Kaffee - unser Fazit

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Eisenberg: Am Mittwoch, den 20. August 2025, waren wir mit der Veranstaltung "Coffee with a Cop" im Eisenberger Stadion, im Rahmen des Gesundheits- und Sporttages sowie des Freibadfestes, zugegen. Bei bestem Wetter konnten wir viele gute Gespräche zum Thema Einbruchsschutz und Kriminalprävention, aber auch zur Thematik Nachwuchsgewinnung und allgemeine Gespräche über die Aufgaben der ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 11:55

    LPI-J: Führerscheinklassen reichen nicht aus

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Petersberg: Die erforderliche Führerscheinklasse fehlte am Mittwochabend einem Fahrer eines Gespanns von Pkw und Anhänger. Dieser ist im Ahornweg einer Kontrolle unterzogen worden. Mit dem Anhänger war das zulässige Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen überschritten und damit die Klasse B nicht mehr ausreichte. Ein Arbeitskollege des Fahrers konnte die erforderliche Klasse vorweisen und übernahm ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 11:55

    LPI-J: Berauscht unterwegs

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Eisenberg: Auch mit einem Skateboard darf man nicht berauscht fahren, wenn es eine elektrische Unterstützung hat. Ein 36-Jähriger ist am Mittwochabend mit einem solchen Elektrokleinstfahrzeug in Eisenberg erwischt worden. Dieser wies einen positiven Drogentest auf, sodass die Fahrt für ihn damit beendet war. In Streifenwagen ging es dann weiter in ein Krankenhaus zur Durchführung einer gerichtsverwertbaren Blutentnahme. Im Rahmen des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren