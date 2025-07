Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Pflugfelden: zwei leicht verletzte Frauen und 23.000 Euro Sachschaden nach Unfall

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag (03.07.2025) ereignete sich kurz nach 09.00 Uhr in der Möglinger Straße in Pflugfelden ein Unfall, bei dem zwei 50 und 34 Jahre alten Frauen leichte Verletzungen erlitten und ein Sachschaden von insgesamt 23.000 Euro entstand. Die 34 Jahre alte VW Sharan-Fahrerin war zunächst in der Karlsruher Allee in Richtung der Straße "Kleines Feldle" unterwegs. Als sie an die Kreuzung mit der Möglinger Straße kam, übersah sie vermutlich die von rechts kommende, in der Möglinger Straße fahrende 50 Jahre alte VW ID 3-Lenkerin. In der Folge nahm die 34-Jährige der 50-Jährigen die Vorfahrt und die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Beide Frauen mussten anschließend vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden. Der VW ID 3 war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Im Fahrzeug der 34-Jährigen befanden sich drei Kinder, die keine Verletzungen erlitten.

