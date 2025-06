POL Schwaben Nord: Ohne Helm unterwegs: Unfall mit Folgen

Polizeipräsidium Schwaben Nord

Lechhausen - Am Sonntag (29.06.2025) ereignete sich in der Neuburger Straße ein Verkehrsunfall. Zwei Personen wurden dabei verletzt.

Gegen 11.00 Uhr war ein 40-Jähriger mit seinem Fahrrad in der Neuburger Straße auf dem Fuß- und Radweg unterwegs. Im Bereich der Unterführung kam ihm in einem offenbar schwer einsehbaren Bereich ein 84-jähriger Radfahrer entgegen. Der 84-Jährige fuhr nach ersten Erkenntnissen zu weit links. Beide Radfahrer stießen frontal zusammen. Durch den Zusammenstoß und den Sturz verletzten sich der 40-Jährige und der 84-Jährige am Kopf. Einen Fahrradhelm trug keiner der Beiden. Die Männer mussten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei ermittelt nun gegen den 84-Jährigen wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung.

