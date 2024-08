POL-PPRP: Öffentlichkeitsfahndung nach 14-jährigem Jugendlichen

Ludwigshafen (ots) - Am Sonntagnachmittag (11.08.2024, gegen 17 Uhr) stießen ein Auto und ein Fahrrad in der Kurve vom Ostringplatz zum Ostring frontal zusammen. Nach ersten Ermittlungen fuhr der 22-jährige Autofahrer in der Kurve zu weit links, so dass es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden 49-Jährigen kam. Der Fahrradfahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

