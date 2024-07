Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Dötlingen +++ Vier Personen leicht verletzt +++ Hoher Sachschaden +++ Sperrung der Richtungsfahrbahn Osnabrück

Delmenhorst (ots)

Vier Personen wurden am Mittwoch, 24. Juli 2024, gegen 22:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Dötlingen leicht verletzt. Die Autobahn in Richtung Osnabrück musste gesperrt werden.

Zur Unfallzeit befuhr eine 40-jährige Frau aus Düsseldorf mit einem VW den rechten Fahrstreifen der Autobahn in Richtung Osnabrück. In Höhe der Anschlussstelle Wildeshausen-Nord wollte sie dem Fahrer eines Sattelzuges das Auffahren auf die Autobahn ermöglichen und wechselte auf den linken Fahrstreifen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Kleinwagen eines 24-jährigen Hamburgers.

Der VW der 40-Jährigen drehte sich nach der Kollision mehrfach um die eigene Achse, prallte in die provisorische Schutzplanke in der Mitte der Fahrbahn und kam entgegen der Fahrtrichtung auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Der Kleinwagen des 24-Jährigen überschlug sich nach dem Zusammenstoß und kam auf dem Dach liegend auf dem rechten Fahrstreifen zum Stillstand. Beide Fahrzeuge waren schwer beschädigt und nicht mehr fahrbereit. Es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 23.000 Euro

Die 40-Jährige und ihre beiden mitfahrenden Kinder gelten bisher als unverletzt. Der 24-Jährige und drei Mitfahrer, Hamburger im Alter von 18, 21 und 24 Jahren, erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden vor Ort von Rettungskräften versorgt, eine weitergehende Behandlung in Krankenhäusern war nicht erforderlich. Insgesamt waren an der Unfallstelle ein Notarzteinsatzfahrzeug, vier Rettungswagen und neun Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Wildeshausen eingesetzt. Da zunächst von schwereren Unfallfolgen ausgegangen werden musste, hielten sich weitere Einsatzkräfte der Feuerwehr in Bereitschaft.

Die Autobahn in Richtung Osnabrück war nach dem Unfall blockiert und musste voll gesperrt werden. Auch ein Auffahren an der Anschlussstelle Wildeshausen-Nord war nicht mehr möglich. In Richtung Bremen musste der linke Fahrstreifen gesperrt werden, weil in der eingerichteten Baustelle die mobile Schutzwand verschoben war. Die Freigabe erfolgte am Donnerstag, 25. Juli 2024, 02:00 Uhr.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell