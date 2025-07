Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bönnigheim: 15-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen ereignete sich am Donnerstag (03.07.2025) in Bönnigheim. Eine 59 Jahre alter Dacia-Lenkerin fuhr gegen 18.15 Uhr die Hofener Straße in Richtung Hofen entlang. Da am rechten Fahrbahnrand mehrere Pkws parkten, musste die 59-Jährige in einer Lücke stoppen, um den Gegenverkehr passieren zu lassen. Dies übersah mutmaßlich ein 15 Jahre alter Motorroller-Lenker, der hinter dem Dacia fuhr, und kollidierte mit dem Pkw. Der 15-Jährige erlitt schwere Verletzungen, während sein 16 Jahre alter Sozius leicht verletzt wurde. Die beiden Jugendlichen wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden liegt bei insgesamt etwa 1.000 Euro.

