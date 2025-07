Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen wurde ein 61 Jahre alter Motorradlenker am Donnerstag (03.07.2025) vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem er gegen 6 Uhr in Herrenberg in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Der 61-Jährige fuhr die Zeppelinstraße in Richtung Daimlerstraße entlang. Als er im Begriff war, zwei vor ihm fahrende Pkw-Lenker zu überholen, setzte der vordere der beiden, ein 57 Jahre alter Opel-Fahrer, zum Abbiegen nach links an. Der Motorradfahrer kollidierte in der Folge mit dem Opel und stürzte. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf insgesamt etwa 20.000 Euro belaufen.

