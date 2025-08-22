Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kettenreaktion nach missglücktem Ausweichmanöver

Jena (ots)

Ein Verkehrsunfall, wo am Ende vier teils stark beschädigte Fahrzeuge sowie drei verletzte Personen, eine davon schwer, konstatiert werden musste, ereignete sich Donnerstagvormittag. Der 51-jährige Fahrer eines Mercedes Transporters befuhr die Erlanger Allee in Richtung Stadtrodaer Straße auf dem rechten Fahrstreifen. An der Kreuzung Am Klinikum/Salvador-Allende-Platz jedoch befindet sich auf selbigen Fahrstreifen ein Pkw, welcher rechtsabbiegen will. Daraufhin weicht der 51-Jährige nach links aus, wo sich jedoch ein Pkw VW befand. Doch die folgende Kollision wird der VW derart beschleunigt, dass er auf die Fahrspur des Gegenverkehrs geriet und hier mit einem Volvo kollidiert. Dieser wiederrum wird gegen einen dahinterstehenden Ford geschoben. Der unfallverursachende Transporter indes wird zurückgeschleudert und kollidiert mit einem hinter im bereits haltenden Pkw VW. Durch die Zusammenstöße waren zwei Fahrzeuge derart beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Beifahrerin des Fords musste schwerverletzt ins Klinikum gebracht werden. Die Kreuzung war für mehr als eineinhalb Stunden teils komplett gesperrt.

