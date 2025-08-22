PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kettenreaktion nach missglücktem Ausweichmanöver

Jena (ots)

Ein Verkehrsunfall, wo am Ende vier teils stark beschädigte Fahrzeuge sowie drei verletzte Personen, eine davon schwer, konstatiert werden musste, ereignete sich Donnerstagvormittag. Der 51-jährige Fahrer eines Mercedes Transporters befuhr die Erlanger Allee in Richtung Stadtrodaer Straße auf dem rechten Fahrstreifen. An der Kreuzung Am Klinikum/Salvador-Allende-Platz jedoch befindet sich auf selbigen Fahrstreifen ein Pkw, welcher rechtsabbiegen will. Daraufhin weicht der 51-Jährige nach links aus, wo sich jedoch ein Pkw VW befand. Doch die folgende Kollision wird der VW derart beschleunigt, dass er auf die Fahrspur des Gegenverkehrs geriet und hier mit einem Volvo kollidiert. Dieser wiederrum wird gegen einen dahinterstehenden Ford geschoben. Der unfallverursachende Transporter indes wird zurückgeschleudert und kollidiert mit einem hinter im bereits haltenden Pkw VW. Durch die Zusammenstöße waren zwei Fahrzeuge derart beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Beifahrerin des Fords musste schwerverletzt ins Klinikum gebracht werden. Die Kreuzung war für mehr als eineinhalb Stunden teils komplett gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 22.08.2025 – 11:37

    LPI-J: Zweimal war einfach zu viel

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Eisenberg: Zwei Sachverhalte innerhalb einer Stunde, wobei sich die Intensität des Auftretens eines 55-Jährigen (gestern irrtümlich mit 45 Jahren angegeben) übertrafen. Gegen 16:30 Uhr erschien der bereits hinlänglich polizeibekannte Mann vor einem Veranstaltungsgelände in der Saasaer Straße. Im Gepäck seines Fahrrades - eine Eisenstange. Hierbei war der deutsche Staatsbürger stark alkoholisiert. Die im Rahmen einer Veranstaltung vor Ort ...

    mehr
  • 22.08.2025 – 11:24

    LPI-J: Fahrraddieb auf frischer Tat gestellt

    Weimar (ots) - Freitagmorgen, kurz nach Mitternacht, fiel Weimarer Polizeibeamten ein Mann mit Fahrrad auf, den sie einer Kontrolle unterziehen wollten. Der Mann versuchte zu flüchten, konnte aber festgehalten werden. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Ersten Ermittlungen zufolge hatte der 18-jährige Weimarer das Fahrrad im Wert von 700 Euro kurz zuvor in der Gerberstraße entwendet. Das Fahrrad wurde vorerst ...

    mehr
  • 22.08.2025 – 11:24

    LPI-J: Pedelec aus Keller entwendet

    Weimar (ots) - Im Zeitraum von Mittwochabend auf Donnerstagabend gelangten unbekannte Täter in den frei zugänglichen Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Grossestraße. Dort konnten sie das unabgeschlossene Pedelec eines 27-jährigen Weimarers im Wert von 1600 Euro an sich nehmen und unerkannt vom Tatort flüchten. Bereits in der Vergangenheit kam es dort zu einem Diebstahl eines Fahrrades, wo der Täter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren