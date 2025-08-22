PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zweimal war einfach zu viel

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eisenberg: Zwei Sachverhalte innerhalb einer Stunde, wobei sich die Intensität des Auftretens eines 55-Jährigen (gestern irrtümlich mit 45 Jahren angegeben) übertrafen. Gegen 16:30 Uhr erschien der bereits hinlänglich polizeibekannte Mann vor einem Veranstaltungsgelände in der Saasaer Straße. Im Gepäck seines Fahrrades - eine Eisenstange. Hierbei war der deutsche Staatsbürger stark alkoholisiert. Die im Rahmen einer Veranstaltung vor Ort befindlichen Beamten erkannten die Situation, nahmen ihm die Stange ab und erteilten einen Platzverweis. Dem kam er vorerst nach, bis er knapp eine Stunde später an einem in der Nähe befindlichen Geldautomaten randalierte. Nachdem die Beamten ihn ansprachen, zog dieser ein Faustmesser und bedrohte diese. Erst unter dem Einsatz von Reizgas sowie der Androhung der Schusswaffe entledigte sich der Mann seines Messers. Er wurde in Gewahrsam genommen und vorerst, auch aufgrund seiner Alkoholisierung von fast 2,7 Promille, einem Arzt vorgestellt. In der weiteren Folge wurde der Aggressor in ein Fachkrankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

