Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Feuer in einem Gewerbebetrieb - Feuerwehr mit zwei Löschzügen im Einsatz

Hamburg (ots)

Hamburg-Bahrenfeld, Schützenstraße, Feuer mit zwei Löschzügen, 28.07.2025, 22:45 Uhr

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde der Feuerwehr Hamburg gegen 22:45 Uhr ein Feuerschein auf einem Dach eines Gewerbebetriebes gemeldet. Noch vor Eintreffen der ersten Einsatzkräfte erhöhte die Rettungsleitstelle auf Grund der über den Notruf geschilderten Lage das Einsatzstichwort und alarmierte einen zweiten Löschzug zur Einsatzstelle. Mehrere Anrufende schilderten ein deutlich sichtbares Feuer und eine starke Rauchentwicklung. Als die ersten Einsatzkräfte an der Einsatzstelle eintrafen, traten aus dem Flachdach eines zweigeschossigen Gewerbegebäudes mehrere Meter hohe Flammen aus. Die Einsatzkräfte leiteten umgehend eine Brandbekämpfung über mehrere Wege ein. Insgesamt wurden vier Strahlrohre über Zufahrtstore und Treppenräume sowie ein Rohr über eine Drehleiter vorgenommen. Das Feuer im mittleren Bereich des 20x30m großen Gebäudes konnte durch die gezielten Löschmaßnahmen schnell unter Kontrolle gebracht werden, so dass eine Brandausbreitung auf weitere Gebäudeteile verhindert werden konnte.

Durch das Feuer kam es zwischenzeitlich zu einer starken Rauchentwicklung. Der Einsatzleiter entschied sich daher, vorübergehend eine Bevölkerungswarnung über das modulare Warnsystem (MoWaS) zu erlassen. Anwohnerinnen und Anwohner im näheren Umfeld wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Klima- und Lüftungsanlagen abzuschalten.

Für die Nachlöscharbeiten musste das Dach des Gebäudes großflächig durch die Einsatzkräfte mit Trennschleifern und Kettensägen geöffnet werden. Dadurch konnten gezielt weitere Glutnester und kleinere Brandherde abgelöscht werden.

Verletzt wurde bei diesem Brand niemand.

Die Feuerwehr und der Rettungsdienst Hamburg waren mit insgesamt 85 Einsatzkräften im Einsatz für Hamburg. Die Nachlöscharbeiten dauerten noch längere Zeit an.

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell