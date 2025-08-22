PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Gefährliche Körperverletzung durch Sprühen mit reizstoffartiger Substanz

Fulda (ots)

Gefährliche Körperverletzung durch Sprühen mit reizstoffartiger Substanz

Petersberg. Am Mittwoch (20.08.), gegen 12 Uhr, betrat ein Unbekannter unberechtigt aus bisher ungeklärten Gründen ein Einfamilienhaus im Steinweg im Ortsteil Marbach und traf dort auf eine Bewohnerin. Der Mann ergriff daraufhin die Flucht, wurde aber vor dem Haus von einem weiteren Bewohner zur Rede gestellt. Nach derzeitigen Erkenntnissen sprühte der Unbekannte daraufhin mit einer reizstoffartigen Substanz in das Gesicht des Geschädigten und flüchtete. Der Marbacher wurde leicht verletzt und vor Ort versorgt.

Der Tatverdächtige kann folgendermaßen beschrieben werden: männlich, circa 170 cm groß, rund 30 Jahre alt, dunkler Hautteint, bekleidet mit einem dunkelgrauen T-Shirt, einer dunklen Shorts, hatte eine dunkle Umhängetasche bei sich.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(PB)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

