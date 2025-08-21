Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von Grabschmuck - Auto zerkratzt

Fulda (ots)

Diebstahl von Grabschmuck

Lauterbach. Im Zeitraum von Freitag (15.08.) bis Montag (18.08.) begaben sich Unbekannte auf den Friedhof in der Friedhofstraße im Ortsteil Wallenrod und entwendeten von einer Grabstätte eine Halskette sowie eine Grableuchte. Der Wert des Diebesgut liegt im mittleren zweistelligen Bereich Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Auto zerkratzt

Gemünden. Unbekannte zerkratzten im Zeitraum von Mittwoch (13.08.) bis Dienstag (19.08.) einen am Seitenstreifen der Feldastraße in Nieder-Gemünden geparkten blauen Dacia Sandero auf der Fahrerseite. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell