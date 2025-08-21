PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pedelec gestohlen - Handtasche gestohlen - Einbruch in Wohn- und Geschäftshaus

Fulda (ots)

Pedelec gestohlen

Fulda. In der Schlossstraße stahlen Unbekannte am Mittwochmorgen (20.08.), zwischen 8.10 Uhr und 8.15 Uhr, ein hellgrünes Pedelec des Herstellers Raymon - Modell Hardray E 5.0 - im Wert von rund 3.000 Euro. Das Zweirad war gegenüber des Theaters auf dem Gehweg abgestellt und abgeschlossen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Die Polizei Osthessen gibt Tipps, um Fahrräder sicher anzuschließen:

   - Anschließen, nicht nur Abschließen: Fahrräder immer an einem 
     festen Gegenstand anschließen - ein stabiles Geländer oder einen
     anderen fest verankerten Gegenstand - auch wenn es nur kurz 
     abgestellt wird.
   - Rahmen und Laufrad: sowohl den Rahmen als auch ein Laufrad an 
     den festen Gegenstand anschließen, um Diebstahl zu erschweren.
   - Gutes Schloss: hochwertiges Schloss verwenden, das robust ist 
     und nicht leicht aufgebrochen werden kann.
   - Standort: einen gut beleuchteten und belebten Ort zum Abstellen 
     deines Fahrrads auswählen.
   - Zusätzliche Sicherung: Fahrrad von der Polizei kostenlos 
     codieren lassen, um es im Falle eines Diebstahls leichter 
     identifizieren zu können.

Handtasche gestohlen

Fulda. In einem Einkaufszentrum in der Straße "Am Emaillierwerk" stahl ein Unbekannter am Mittwoch (20.08.), gegen 13 Uhr, eine Handtasche aus einem Einkaufskorb. Der Mann kann von der Geschädigten folgendermaßen beschrieben werden: männlich, circa 170 cm groß, schlanker Körperbau, auffällig schmales Gesicht, schwarze Bekleidung, schwarze Basecap. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Wohn- und Geschäftshaus

Fulda. Am Mittwoch (20.08.), gegen 3.20 Uhr, brachen Unbekannte in der Friedrichstraße in ein Wohn- und Geschäftsgebäude ein. Die Täter verschafften sich über den Hinterhof Zugang zum Objekt und stahlen aus einer Wohnung im ersten Stock mehrere Armbanduhren. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(PB)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen

Das könnte Sie auch interessieren