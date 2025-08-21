PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Die Polizei bittet um Mithilfe: Parisa K. aus Fulda vermisst - Ergänzung Foto

POL-OH: Die Polizei bittet um Mithilfe: Parisa K. aus Fulda vermisst - Ergänzung Foto
Fulda (ots)

Fulda. Die Polizei sucht nach Parisa K. aus Künzell. Die Jugendliche wird seit dem 16.08.2025 vermisst. Die Person ist seither unbekannten Aufenthalts. Alle bisherigen Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Auffinden der Person.

Parisa K. kann wie folgt beschrieben werden: volljähriges Erscheinungsbild, circa 150cm groß, schmale Statur, lange schwarze Haare, komplett schwarz gekleidet, schwarz-weiße Schuhe, führt eine schwarze Tasche mit sich.

Die Person könnte sich möglicherweise in einer hilflosen Lage befinden und Hilfe benötigen.

Personen, die Hinweise zum Verbleib oder zum Aufenthaltsort der Vermissten geben können, wenden sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

