POL-OH: Festnahme von falschem Polizisten und Wohnungseinbrecher

Bad Hersfeld. Am Montag (18.08.) nahm die Polizei nach mehrmonatiger Fahndung einen 30-jährigen Mann aus Bad Hersfeld fest. Gegen diesen lag ein vom Amtsgericht Gießen ausgestellter Haftbefehl vor. Zum Hintergrund: Im Dezember vergangenen Jahres begab sich der 30-Jährige nach derzeit vorliegenden Informationen mit einer polizeiähnlichen Uniform zu der Anschrift einer 96-jährigen Seniorin nach Alsfeld. Unter einem Vorwand versuchte er sich im weiteren Verlauf Zutritt zum Wohnhaus der lebensälteren Dame zu verschaffen. Die aufmerksame Bewohnerin fiel hierauf jedoch nicht herein und öffnete die Haustür nicht. Nur einen Tag später suchte der 30-Jährige erneut die Anschrift der Dame auf und versuchte dort einen Schlüsselkasten aufzubrechen, um so in das Haus zu gelangen. Der Versuch scheiterte und der Mann verließ das Grundstück. Im dritten Anlauf hatte der 30-Jährige schließlich Erfolg: Er gelang an den im Schlüsselkasten befindlichen Schlüssel, durchsuchte die Räumlichkeiten und nahm den Schmuck der 96-Jährigen an sich. Kaum zu glauben, doch wieder ein Tag später versuchte der Einbrecher es erneut. Allerdings hatte die Hausbewohnerin ihre Zugangstür zusätzlich von innen mit einer Sicherungskette verriegelt, sodass er von seinem Einbruchsversuch abließ. Die Frau hatte die Polizei fortwährend auf dem Laufenden gehalten. Die Beamtinnen und Beamten nahmen umgehend die Ermittlungen auf und sicherten unter anderem Video- und Bildmaterialen der Taten. Hierdurch erhärtete sich schließlich der Tatverdacht gegen einen 30-Jährigen aus Bad Hersfeld. Nach umfangreichen Fahndungsmaßnahmen gelang es schließlich, diesen am Montag festzunehmen. Der 30-Jährige muss sich nun einem Verfahren wegen Wohnungseinbruchsdiebstählen, den versuchten Wohnungseinbruchsdiebstählen und der Amtsanmaßung stellen.

