POL-PPWP: Betrüger erbeuten hohe Geldsumme

Verbandsgemeinde Landstuhl (ots)

Eine Frau aus der Verbandsgemeinde ist Betrügern auf den Leim gegangen. Wie sie den Polizeibeamten mitteilte, stieß sie beim Surfen im Internet auf eine Plattform, die bei entsprechender Investition hohe Rendite versprach. Die Frau zögerte nicht lange, nahm das verlockend klingende Angebot an und zahlte eine hohe fünfstellige Summe ein. Als sich nach kurzer Zeit das vermeintliche Vermögen der 75-Jährigen immer weiter anhäufte, wollte sie sich einen Teil des Gewinns auszahlen lassen. Hierzu forderten die Betreiber der Plattform aber eine sechsstellige Gebühr, was die Seniorin stutzig machte. Sie erkannte schließlich den Betrug und erstattete Anzeige. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. |kfa

