POL-PPWP: Einbruch in Landgasthof

Einen abseits gelegenen Gasthof haben sich Einbrecher in der Nacht von Samstag auf Sonntag als Ziel ausgesucht. Am Sonntagmorgen fiel auf, dass die ungebetenen Besucher sowohl ein Fenster gewaltsam öffneten als auch eine Schublade aufhebelten. Außerdem rissen die Täter einen kleinen Tresor aus seiner Befestigung und nahmen diesen mit. Ihre Beute: mehrere hundert Euro Bargeld.

Aufbruchspuren wurden auch an einer Hütte im Biergarten-Bereich festgestellt. Hier wurde jedoch nichts gestohlen. Zurück blieb der angerichtete Sachschaden.

Den ersten Ermittlungen zufolge waren die Eindringlinge zwischen 2.30 und 2.50 Uhr am Werk. Bei einer ersten Sichtung der Aufnahmen der Überwachungskamera wurde eine männliche Person gesehen, die ein langärmeliges Oberteil und eine Weste darüber trug. Das Gesicht hatte der Unbekannte mit einem Tuch verdeckt, auf dem Kopf trug er eine Basecap. Zeugenhinweise auf mögliche Täter und verdächtige Fahrzeuge nimmt die Kriminalpolizei jederzeit unter der Nummer 0631 369-13312 entgegen. |cri

