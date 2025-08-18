Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mit Messer bedroht und Bargeld gefordert

Kaiserslautern (ots)

Wegen versuchter schwerer räuberischer Erpressung ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft gegen einen Mann aus dem Stadtgebiet. Nach den derzeitigen Erkenntnissen war der 31-Jährige am Freitag im Geschäft eines flüchtigen Bekannten aufgetaucht, hatte ihm ein Messer vorgehalten und die Herausgabe von mehreren hundert Euro gefordert.

Der Ladeninhaber erklärte dem Mann, er habe das Geld nicht da. Anschließend verständigte er die Polizei. Als der Täter später erneut zum Geschäft kam, wurde er von Polizeibeamten empfangen und konnte widerstandslos festgenommen werden. Weil der 31-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol- oder anderer berauschender Mittel zu stehen schien, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Bei einer Vorführung am Amtsgericht Kaiserslautern machte der Beschuldigte von seinem Schweigerecht Gebrauch. Wegen Flucht-, Wiederholungs- und Verdunkelungsgefahr wurde die Untersuchungshaft angeordnet. Der 31-Jährige wartet nun in einer Justizvollzugsanstalt auf seinen Gerichtsprozess. |cri

