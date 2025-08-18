Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Was passierte am Rittersberg?

Kaiserslautern (ots)

Mit einem Tag Verzögerung hat ein Mann aus dem Stadtgebiet gemeldet, er sei Opfer einer Straftat geworden. Müdigkeit und Alkoholkonsum hatten ihn davon abgehalten, sofort Anzeige zu erstatten. Die Polizei sucht deshalb Zeugen, die am Freitagabend gegen 20.30 Uhr im Bereich Rittersberg etwas beobachtet haben.

Nach Angaben des 35-Jährigen war er zu dieser Zeit zusammen mit einer Familienangehörigen zu Fuß unterwegs, als ihnen mehrere junge Männer begegneten. Eine Person aus der Gruppe habe ihn und seine Begleiterin angesprochen und nach Zigaretten gefragt. Unmittelbar danach sei ihm mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden, und als er zu Boden fiel, hätten die Unbekannten auch auf ihn eingetreten. Anschließend seien die Täter davongelaufen.

Der 35-Jährige wurde von seiner Begleiterin nach Hause gebracht, wo er sich - so seine Aussage - schlafen legte, ohne jemanden über den Vorfall zu informieren. Erst am Samstag nach dem Aufstehen habe er sich dazu entschlossen, zur Polizei zu gehen, auch weil er feststellte, dass sein Mobiltelefon verschwunden ist. Ob er dieses bei der Auseinandersetzung verloren hat, oder ob es jemand aus der Gruppe an sich nahm, ist unklar. Geldbeutel und Bargeld steckten noch in seiner Kleidung.

Von der Gruppe, aus der heraus er angegriffen wurde, konnte der Mann kaum Beschreibungen abgeben. Er konnte lediglich sagen, dass es sich um junge Männer im Alter zwischen 18 und 20 Jahren gehandelt habe, die alle dunkelhäutig gewesen seien. Eine Person habe ein Fahrrad dabei gehabt.

Zeugen, die helfen können, den Vorfall aufzuklären, werden gebeten, ihre Hinweise unter der Telefonnummer 0631 369-13312 der Kriminalpolizei mitzuteilen. |cri

