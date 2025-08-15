PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Erfolgreiche Ermittlungen nach Überfall am Rathaus-Vorplatz

Kaiserslautern (ots)

Nach dem Überfall auf einen 28-Jährigen am 10. Juli 2025 am Willy-Brandt-Platz (wir berichteten: https://s.rlp.de/Wyb1V6v) haben Polizei und Staatsanwaltschaft Kaiserslautern die Ermittlungen aufgenommen. Ein 15-jähriger Tatverdächtiger wurde identifiziert. Er hatte in der Vergangenheit regelmäßig für Unruhe in der Innenstadt gesorgt. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Anklage wegen Raubes und gefährlicher Körperverletzung gegen ihn erhoben. Das Opfer war ohne erkennbaren Anlass angegriffen und beraubt worden. Auch gegen zwei weitere Verdächtige laufen die Ermittlungen. Ein Abschluss ist in Kürze zu erwarten.

Die Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern finden Sie hier: https://s.rlp.de/FU1O9qi

Die Polizei bleibt weiterhin in der Innenstadt präsent. Sie dankt allen, die Hinweise geben und bittet weiterhin um Wachsamkeit. Im Notfall und wenn Sie Verdächtiges beobachten: 110 wählen! |erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

