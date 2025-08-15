Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: In der Umkleide gefilmt?

Trippstadt (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Mit einem sogenannten "Spanner" hatte es eine Frau am Donnerstagnachmittag im Freibad zu tun. Wie die 31-Jährige bei der Polizei anzeigte, befand sie sich gegen 14 Uhr gerade in einer Umkleidekabine des Bades, als sie bemerkte, dass sie aus der Nachbarkabine mit einem Smartphone gefilmt wird.

Als sie nachschauen wollte, wer sich in der benachbarten Kabine aufhält, konnte die Frau den mutmaßlichen Täter nur noch von hinten beim Wegrennen sehen. Der Tatverdächtige ist demnach ungefähr zwischen 17 und 20 Jahre alt, etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß, hat dunkelblonde Haare und war bekleidet mit einer schwarzen Jogginghose sowie einem schwarzen T-Shirt. Bei dem benutzten Handy dürfte sich um ein gold- oder silberfarbenes iPhone gehandelt haben.

Die Polizei hat eine Straftat wegen Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs und von Persönlichkeitsrechten durch Bildaufnahmen aufgenommen und sucht Zeugen, die weitere Hinweise auf den Täter geben können. Informationen nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631 369-13312 entgegen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell