Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wenn Online-Bekannte Geldprobleme vortäuschen...

Donnersbergkreis (ots)

Über eine Datingplattform ist eine Frau aus dem Donnersbergkreis an einen Betrüger geraten. Wie die Betroffene jetzt bei der Polizei anzeigte, hatte sie dem Online-Bekannten Geld in fünfstelliger Höhe "geliehen", es aber nicht, wie versprochen, zurückbekommen.

Demnach bestand der Online-Kontakt schon seit einiger Zeit und man habe sich immer wieder geschrieben. Dabei berichtete der neue "Freund", dass er für ein Hotel-Projekt im Ausland eine hohe Summe vorfinanziert habe und deshalb nun mit Geldproblemen kämpfe.

Die hilfsbereite Frau überwies dem Mann in der folgenden Zeit immer wieder Geld - insgesamt kam eine Summe von mehreren zehntausend Euro zusammen. Das anfängliche Versprechen des Unbekannten, den geliehenen Betrag "schnellstmöglich zurückzuzahlen", entpuppte sich als Lüge - bislang hat das Opfer keinen Cent erhalten. Deshalb entschloss sich die Betroffene jetzt zur Anzeige. Die Ermittlungen nach dem mutmaßlichen Betrüger laufen. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

