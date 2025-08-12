PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PPWP: Quartett beraubt 19-Jährigen

Kaiserslautern (ots)

Vier Jugendliche haben am späten Montagabend (22:40 Uhr) in der Maxstraße einen 19-Jährigen beraubt. Die Täter wirkten mit körperlicher Gewalt auf ihr Opfer ein und nahmen ihm den Geldbeutel ab. Ihre Beute: Rund 70 Euro, eine Bankkarte, Ausweisdokumente und weitere persönliche Papiere. Der 19-Jährige wurde bei dem Überfall leicht verletzt. Die polizeiliche Fahndung nach den Verdächtigen verlief erfolglos. Die Täter hatten sich aus dem Staub gemacht.

Die Polizei ermittelt und bittet um Mithilfe: Wer kann Hinweise zu den jungen Männern geben?

Von den Verdächtigen liegt eine Personenbeschreibung vor. Demnach dürften sie zwischen 15 und 17 Jahre alt sein. Sie sind vermutlich zwischen 1,75 Meter und 1,80 Meter groß.

Eine Person war mit einer schwarzen Jogginghose, schwarzen Jacke mit weißem Reisverschluss und einer Kapuze bekleidet. Der Verdächtige hat eine dunkle Hautfarbe.

Eine zweite Person sei von kräftiger Statur, hat blonde lockige Haare und war mit einer blauen Jeans sowie einer Jacke bekleidet. Sie hat eine helle Hautfarbe.

Vom dritten Jugendlichen ist bekannt, dass er mit einer "Gucci Kappe", blauen Jeans und schwarzen Jacke bekleidet war. Er und der vierte Jugendliche seien nach Zeugenangaben von "arabischem Aussehen". Vom Vierten ist außerdem bekannt, dass er schwarze Haare hat und mit einer schwarzen Jacke bekleidet war.

Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-13312 entgegen. |erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

