PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wohnungseinbruch: Diebe nehmen Bargeld und Schmuck mit

Landstuhl (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Die Abwesenheit der Bewohner haben Einbrecher am Montag ausgenutzt, um am helllichten Tag in der Weiherstraße in ein Wohnanwesen einzusteigen. Die Täter drangen zwischen 14 und 15 Uhr durch ein Fenster in das Haus ein. Sie durchsuchten mehrere Zimmer nach Brauchbarem und wurden fündig: Die Diebe stahlen Bargeld und Schmuck. Die Polizei geht aktuell von einem Schaden im Wert eines mittleren vierstelligen Betrags aus. Die Kriminalpolizei Kaiserslautern ermittelt und bittet um Hinweise: Wem sind Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 13312 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 12.08.2025 – 09:09

    POL-PPWP: Einbruchversuch in medizinische Praxis

    Kaiserslautern (ots) - Die Tür einer medizinischen Praxis in der Spitalstraße hielt am Wochenende einem Einbruchversuch stand. Jetzt ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen versuchten die Täter zwischen Freitag, 13 Uhr, und Montag, 10 Uhr, in die Praxisräume einzudringen. Ihr Vorhaben scheiterte. Zurück blieb ein Schaden an der Eingangstür. Wer hat Verdächtiges ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 09:02

    POL-PPWP: Einbrecher dringen in Werksgelände ein

    Kaiserslautern (ots) - Einbrecher haben in der Nacht zum Sonntag ein Werksgelände im südwestlichen Stadtgebiet heimgesucht. Durch einen Zaun drangen sie auf das Gelände und dann in eine Halle ein. Was die Täter dort suchten, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise: Wem sind in der Nacht Personen oder Fahrzeuge rund um die ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 13:01

    POL-PPWP: Vorsicht bei Online-Investitionen über dubiose Portale!

    Zweibrücken (ots) - Einen fünfstelligen Geldbetrag hat ein Mann aus Zweibrücken vermutlich an Betrüger verloren. Wie der 59-Jährige am Donnerstag bei der Polizei anzeigte, hatte er auf Empfehlung eines angeblichen "Anlageberaters" auf verschiedenen Online-Plattformen Geld in Aktien, Bitcoins und andere Kryptowährungen investiert und zu spät gemerkt, dass hier ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren