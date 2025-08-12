Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wohnungseinbruch: Diebe nehmen Bargeld und Schmuck mit

Landstuhl (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Die Abwesenheit der Bewohner haben Einbrecher am Montag ausgenutzt, um am helllichten Tag in der Weiherstraße in ein Wohnanwesen einzusteigen. Die Täter drangen zwischen 14 und 15 Uhr durch ein Fenster in das Haus ein. Sie durchsuchten mehrere Zimmer nach Brauchbarem und wurden fündig: Die Diebe stahlen Bargeld und Schmuck. Die Polizei geht aktuell von einem Schaden im Wert eines mittleren vierstelligen Betrags aus. Die Kriminalpolizei Kaiserslautern ermittelt und bittet um Hinweise: Wem sind Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 13312 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell