Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruchversuch in medizinische Praxis

Kaiserslautern (ots)

Die Tür einer medizinischen Praxis in der Spitalstraße hielt am Wochenende einem Einbruchversuch stand. Jetzt ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen versuchten die Täter zwischen Freitag, 13 Uhr, und Montag, 10 Uhr, in die Praxisräume einzudringen. Ihr Vorhaben scheiterte. Zurück blieb ein Schaden an der Eingangstür. Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Wem sind Personen aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-13312 entgegen. |erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

