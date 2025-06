Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Gefährliche Körperverletzung durch Schussabgabe aus einer Schreckschusspistole - Zeugenaufruf

Frankfurt am Main (ots)

Am Abend des 3. Juni 2025 gegen 19:15 Uhr schoss ein bislang unbekannter Täter auf einen 29-jährigen Mann. Nach aktuellem Ermittlungsstand nutzte der unbekannte Täter hierzu eine Schreckschusspistole und traf den 29-Jährigen aus kürzester Distanz im Gesicht.

Anschließend flüchtete der unbekannte Täter in der S-Bahnlinie 3 in Richtung Bad Soden. Gegen 19:20 Uhr soll die Person den Zug am Bahnhof Frankfurt (Main) West verlassen und sich in unbekannte Richtung entfernt haben.

Der Geschädigte erlitt Verletzungen und befindet sich zum aktuellen Zeitpunkt weiterhin in ärztlicher Behandlung.

Gegen den unbekannten Täter wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Die genauen Hintergründe zur Tat sind Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Personenbeschreibung:

Bei dem unbekannten Täter handelt es sich um eine ca. 1.75m große männlich Person mit einem dunklen Oberlippenbart, sowie zurückgegelten schwarzen Haaren. Zum Tatzeitpunkt trug der unbekannte Täter ein schwarzes T-Shirt mit einem braun/beigen Logo auf Brusthöhe; einer schwarzen kurzen Jogginghose, mit beige-schwarz-weiß-roten Streifen an den Seiten; schwarze lange Socken mit einem weißen Logo am oberen Rand; sowie schwarz-weiße Sneaker. Weiter führte er eine dunkle, mittelgroße Umhängetasche mit sich, in welcher er die Schreckschusspistole führte. Das Alter des Täters wird auf Anfang/Mitte 20 geschätzt.

Weiter soll der unbekannte Täter zum Tatzeitpunkt, sowie im Anschluss an die Tat in Begleitung einer weiblichen Person gewesen sein, welche für die Ermittlungen eine entscheidende Rolle darstellen könnte.

Personenbeschreibung:

Die weibliche Begleitperson soll ihre hellbraunen Haare zu einem tiefen Pferdeschwanz gebunden haben und zudem mit einem grauen Pullover und einer grauen Jogginghose bekleidet gewesen sein. In ihrer Hand habe sie eine kleine braun/grau-weiße Handtasche mitgeführt.

Zeugen, welche zum oben genannten Sachverhalt oder den Personen sachdienliche Hinweise tätigen können, werden gebeten, sich telefonisch unter 069/130 145 0 zu melden oder sich an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main, übermittelt durch news aktuell