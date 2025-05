Polizei Bielefeld

POL-BI: Toter Esel - Tatverdächtige ermittelt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Brackwede- Recherchen der Sachbearbeiterin des Kriminalkommissariats in dem Fall des am Sonntag, 16.03.2025, tot aufgefundenen Esels führten zur Ermittlung von Tatverdächtigen. Die Untersuchungen dauern an.

Nachdem in dem Waldstück an der Bodelschwinghstraße, nahe der Straße Am Lamberg, ein toter Esel aufgefunden worden war, wurde die Polizei benachrichtigt. Anhand der Verletzungen entstand bei den Beamten der Verdacht, dass das Tier illegal getötet worden war. Eine Obduktion des Veterinäramtes bestätigte diesen Verdacht. Die Nachforschungen der Kriminalbeamtin des zuständigen Kriminalkommissariats führte bereits zur Ermittlung von Tatverdächtigen. Die Untersuchungen dauern weiterhin an.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell