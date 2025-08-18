PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Exhibitionist am Bahnhof

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am Samstagnachmittag im Bereich des Hauptbahnhofs unterwegs waren und am Guimaraes-Platz eine Beobachtung gemacht haben. Konkret geht es um einen Mann, der sich gegen 14 Uhr vor dem Bahnhofsgebäude aufhielt. Er soll vor einer Frau und ihren beiden kleinen Kindern sein Glied entblößt und daran manipuliert haben.

Als das Sicherheitspersonal den Mann ansprechen wollte, stieg dieser in ein Taxi und fuhr davon. Der Täter konnte bei der anschließenden Fahndung nicht mehr ausfindig gemacht werden. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Unbekannte das Taxi an der Ecke Bismarck-/Fabrikstraße verlassen und seinen Weg zu Fuß fortgesetzt hatte.

Von dem Exhibitionisten ist lediglich bekannt, dass er ungefähr 40 bis 50 Jahre alt ist, kurze schwarze Haare und sogenannte "Geheimratsecken" hat. Er war bekleidet mit einer kurzen blauen Hose, einem dunklen Polo-Shirt und schwarzen Turnschuhen. Zeugen, denen der Mann vor oder nach der Tat am Bahnhof oder in der Innenstadt aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 15.08.2025 – 13:27

    POL-PPWP: Erfolgreiche Ermittlungen nach Überfall am Rathaus-Vorplatz

    Kaiserslautern (ots) - Nach dem Überfall auf einen 28-Jährigen am 10. Juli 2025 am Willy-Brandt-Platz (wir berichteten: https://s.rlp.de/Wyb1V6v) haben Polizei und Staatsanwaltschaft Kaiserslautern die Ermittlungen aufgenommen. Ein 15-jähriger Tatverdächtiger wurde identifiziert. Er hatte in der Vergangenheit regelmäßig für Unruhe in der Innenstadt gesorgt. ...

    mehr
  • 15.08.2025 – 12:53

    POL-PPWP: In der Umkleide gefilmt?

    Trippstadt (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Mit einem sogenannten "Spanner" hatte es eine Frau am Donnerstagnachmittag im Freibad zu tun. Wie die 31-Jährige bei der Polizei anzeigte, befand sie sich gegen 14 Uhr gerade in einer Umkleidekabine des Bades, als sie bemerkte, dass sie aus der Nachbarkabine mit einem Smartphone gefilmt wird. Als sie nachschauen wollte, wer sich in der benachbarten Kabine aufhält, konnte die Frau den mutmaßlichen Täter nur noch von hinten beim ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 09:30

    POL-PPWP: Wenn Online-Bekannte Geldprobleme vortäuschen...

    Donnersbergkreis (ots) - Über eine Datingplattform ist eine Frau aus dem Donnersbergkreis an einen Betrüger geraten. Wie die Betroffene jetzt bei der Polizei anzeigte, hatte sie dem Online-Bekannten Geld in fünfstelliger Höhe "geliehen", es aber nicht, wie versprochen, zurückbekommen. Demnach bestand der Online-Kontakt schon seit einiger Zeit und man habe sich immer wieder geschrieben. Dabei berichtete der neue ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren