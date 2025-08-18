Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Exhibitionist am Bahnhof

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am Samstagnachmittag im Bereich des Hauptbahnhofs unterwegs waren und am Guimaraes-Platz eine Beobachtung gemacht haben. Konkret geht es um einen Mann, der sich gegen 14 Uhr vor dem Bahnhofsgebäude aufhielt. Er soll vor einer Frau und ihren beiden kleinen Kindern sein Glied entblößt und daran manipuliert haben.

Als das Sicherheitspersonal den Mann ansprechen wollte, stieg dieser in ein Taxi und fuhr davon. Der Täter konnte bei der anschließenden Fahndung nicht mehr ausfindig gemacht werden. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Unbekannte das Taxi an der Ecke Bismarck-/Fabrikstraße verlassen und seinen Weg zu Fuß fortgesetzt hatte.

Von dem Exhibitionisten ist lediglich bekannt, dass er ungefähr 40 bis 50 Jahre alt ist, kurze schwarze Haare und sogenannte "Geheimratsecken" hat. Er war bekleidet mit einer kurzen blauen Hose, einem dunklen Polo-Shirt und schwarzen Turnschuhen. Zeugen, denen der Mann vor oder nach der Tat am Bahnhof oder in der Innenstadt aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. |cri

