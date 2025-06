LPI-G: 17-jähriger stürzt mit getuntem Moped

Altenburg (ots) - Altenburg. Am Donnerstagvormittag (05.06.2025) gegen 10:30 Uhr verschaffte sich eine bislang unbekannte Person unter Vortäuschung falscher Tatsachen Zutritt zur Wohnung eines Seniorenpaars in der Straße Richard-Wagner-Platz. In einem unbeobachteten Moment entwendete der unbekannte Täter persönliche Gegenstände des Ehepaares und Bargeld in einem mittleren dreistelligen Betrag. Anschließend verließ der Unbekannte die Wohnung. Als das Ehepaar das ...

mehr