Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Missbrauch des Notrufs

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. In der Nacht zum Freitag (06.06.2025) wurde gegen 00:20 Uhr über den Notruf der Rettungsleitstelle ein möglicher Suizid einer 16-jährigen Jugendlichen gemeldet. Einsatzkräfte fanden die Betroffene schlafend in ihrer Wohnung vor. Nach eigener Aussage habe sie keinerlei entsprechende Absichten geäußert. Rückrufe an den Anschlussinhaber des Notrufs blieben unbeantwortet. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf Notrufmissbrauch. (SR)

