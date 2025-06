Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Stromverteilerkasten im Schlossgarten beschädigt

Greiz (ots)

Greiz. Am 04.06.2025 gegen 16:45 Uhr wurde der Polizei Greiz mitgeteilt, dass vier Personen im Schlossgarten an einem Stromverteilerkasten sich zu schaffen machen. Die eingesetzten Beamten stellten im Umfeld zwei Personen im Alter von 24 und 17 Jahren fest. Der 24-jährige hatte von der Tat ein Video mit seinem Handy gemacht, worauf zu sehen war, wie der 17-jährige mit der Faust gegen den Stromverteiler schlägt und anschließend tritt. Am Stromverteilerkasten entstand Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich. Gegen den 17-jährigen wurde ein Verfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. (BF)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell