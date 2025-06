Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Sachbeschädigung an Pkw

Gera (ots)

Gera. In der Zeit vom 04.06.2025, 16:00 Uhr bis 05.06.2025, 07:15 Uhr kam es in der Zschochernstraße zur Beschädigung eines geparkten Pkw. Eine bislang unbekannte Person zerstörte die Heckscheibe des Fahrzeugs und flüchtete anschließend unerkannt in unbekannte Richtung. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf einen hohen dreistelligen Betrag geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu einem möglichen Täter liegen derzeit nicht vor. Deshalb bittet die Polizei Zeugen, welche Hinweise zu Tatverdächtigen oder zum Tathergang machen können, sich unter der Telefonnummer 0365 / 829 - 0 bei der Polizei zu melden. (Bezugsnummer: 0144072/2025) (SR)

