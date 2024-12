Northeim (ots) - Hardegsen, Göttinger Straße, Sonntag, 08.12.2024, 11.45 - 20.45 Uhr HARDEGSEN (Wol) - Geld und Münzen gestohlen. Am Sonntag im Zeitraum von ca. 11.45 - 20.45 Uhr kam es zu einem Einbruch in der Göttinger Straße in Hardgesen. Die unbekannten Personen gelangten gewaltsam über eine Terrassentür in das Haus und konnten dort Bargeld und wertvolle Münzen im Gesamtwert eines niedrigen fünfstelligen ...

mehr