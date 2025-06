Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Nötigung und Körperverletzung

Greiz (ots)

Greiz. Am Donnerstagabend (05.06.2025) gegen 19:15 Uhr kam es in der Straße Papiermühlenweg zu einem Vorfall zwischen einer 53-jährigen Radfahrerin und einem 51-jährigen Mann. Nach bisherigen Erkenntnissen näherte sich der Beschuldigte der Frau mit seinem Pkw, fuhr gezielt auf sie zu und brachte das Fahrzeug unmittelbar vor ihr zum Stehen. Anschließend stieg er aus und schlug der Frau mit der flachen Hand ins Gesicht. Die Geschädigte erlitt leichte Verletzungen im Gesichtsbereich und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Tatumständen aufgenommen. (SR)

