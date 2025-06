Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl bei Senioren

Altenburg (ots)

Altenburg. Am Donnerstagvormittag (05.06.2025) gegen 10:30 Uhr verschaffte sich eine bislang unbekannte Person unter Vortäuschung falscher Tatsachen Zutritt zur Wohnung eines Seniorenpaars in der Straße Richard-Wagner-Platz. In einem unbeobachteten Moment entwendete der unbekannte Täter persönliche Gegenstände des Ehepaares und Bargeld in einem mittleren dreistelligen Betrag. Anschließend verließ der Unbekannte die Wohnung. Als das Ehepaar das Verschwinden der Gegenstände bemerkte, informierte dieses die Polizei. Die Ermittlungen zum Geschehen wurden nachfolgend aufgenommen. (SR)

