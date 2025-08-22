PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen

Bebra. Unbekannte sprühten zwischen Mittwochabend (20.08.) und Donnerstagmorgen (21.08.) mit weißer Farbe ein Hakenkreuz auf einen blauen Skoda Octavia. Auch das Heck des Fahrzeugs wurde beschmiert. Der Skoda stand zum Tatzeitpunkt in der Straße "Im Göttinger Bogen". Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht näher beziffert werden. Die Polizei hat nun die Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

JS

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

