POL-WAF: Everswinkel. BMW angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots) - Wer kann Hinweise zu einem unbekannten Mann geben, der am Sonntag (13.07.2025, 06.11 Uhr) versucht hat eine Tankstelle in Ahlen auszurauben? Der Mann betrat den Verkaufsraum der Tankstelle an der Dolberger Straße und hielt eine Schusswaffe in der Hand. Nachdem sich der 36-jährige Mitarbeiter weigerte den Aufforderungen des Täters zu folgen, flüchtete dieser ohne Beute in Richtung des Kreisverkehrs an ...

mehr