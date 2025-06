Polizei Bielefeld

POL-BI: Pkw überschlägt sich nach Durchfahrt eines Kreisverkehrs

Bielefeld (ots)

(SK) Am 19.06.2025, gegen 12:42 Uhr, befuhr ein 82 - jähriger Bielefelder mit einem VW T-Roc die Engersche Straße in Richtung Grafenheider Straße. Aus aktuell ungeklärter Ursache kam der Pkw vor dem Kreisverkehr auf der Engerschen Straße ins Schleudern, fuhr in den Graben und überschlug sich mindestens zwei Mal. Der Fahrer des VW war zunächst in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er wurde schwer verletzt einem Bielefelder Krankenhaus zugeführt. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 30000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Bergungsarbeiten musste die Engersche Straße auf Höhe des Kreisverkehrs in beide Richtungen gesperrt werden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell