POL-BI: Gruppe fällt Laubbaum auf Spielplatz

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Gadderbaum - Zwei junge Männer wurden in der Nacht auf Mittwoch, 18.06.2025, von Polizisten gestellt, nachdem sie einen Baum auf einem Spielplatz an der Mecklenburger Straße illegal gefällt hatten. Die Suche nach ihren Komplizen dauert weiter an.

Eine aufmerksame Zeugin hatte gegen Mitternacht aus der Stadtbahn heraus eine Gruppe junger Männer beobachtet, die sich mit einer Axt an einem Laubbaum zu schaffen machten. Sie verständigte daraufhin die Polizei.

Als die Beamten am Spielplatz eintrafen, flüchteten die fünf bis sechs Männer in unterschiedliche Richtungen. Dennoch gelang es ihnen, zwei von ihnen zu stellen. Die 20- und 22-jährigen Bielefelder waren in die Stadtbahn geflüchtet und wurden dort von den Beamten entdeckt. Nun müssen sie sich wegen Sachbeschädigung verantworten.

Hinweise zu den weiteren Männern nimmt das Kriminalkommissariat 23 unter der 0521/545-0 entgegen.

