POL-BI: Fahrraddiebe auf frischer Tat ertappt

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - In der Nacht zu Freitag, 13.06.2025, gelangten bisher unbekannte Täter in das Innere der Vitrine eines Tattoo-Studios an der Bahnhofstraße und stahlen Schmuck. Zwischen Donnerstag, 21:00 Uhr, und Freitag, 10:00 Uhr, hebelten die Täter eine verschlossene Glastür zur außenliegenden Vitrine, auf, die sich in einem Durchgang zu einem Innenhof gegenüber der Karl-Eilers-Straße ...

mehr