POL-BI: Wertsachen aus Fahrzeugen gestohlen

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Brackwede - Am Samstag, 14.06.2025, wurde ein Ford Focus in der Cheruskerstraße und eine Kawasaki EN 500 A an der Berliner Straße gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 05:30 Uhr entwendeten Unbekannte einen grauen Ford Focus, der im Hinterhof eines Hauses geparkt stand. Die Täter flüchteten mit dem Fahrzeug vom Tatort an der Cheruskerstraße, in Höhe der Straße Am Preßwerk. ...

