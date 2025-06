Polizei Bielefeld

POL-BI: Auto und Motorrad in Brackwede gestohlen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Brackwede - Am Samstag, 14.06.2025, wurde ein Ford Focus in der Cheruskerstraße und eine Kawasaki EN 500 A an der Berliner Straße gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 05:30 Uhr entwendeten Unbekannte einen grauen Ford Focus, der im Hinterhof eines Hauses geparkt stand. Die Täter flüchteten mit dem Fahrzeug vom Tatort an der Cheruskerstraße, in Höhe der Straße Am Preßwerk. Nach dem aktuellen Kenntnisstand fuhren drei Männer im Alter von 20 bis 30 Jahren mit dem Auto davon. Ihr Aussehen wurde als osteuropäisch beschrieben.

Um 12:15 Uhr am Samstag, 14.06.2025, wurde zudem eine Kawasaki entwendete, die im Bereich zwischen der Wiedenbrücker Straße und der Senner Straße geparkt stand. Der Eigentümer hatte das startende Motorrad gehört. Als er nachschaute, war es bereits fort.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zu den Diebstählen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

