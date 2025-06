Polizei Bielefeld

POL-BI: Großkontrolle in der Drogenszene

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Die SOKO-Innenstadt führte mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei am Mittwochabend, 11.06.2025, umfangreiche Kontrollen an der "Tüte" durch, die der Polizei als Treffpunkt der Drogenszene an der Herbert-Hinnendahl-Straße bekannt ist.

Insgesamt kontrollierten die Beamten 63 Personen und sprachen 13 von ihnen einen Platzverweis aus.

Ein Beamter in Zivil beobachtete zunächst einen 16-Jährigen, der den Polizisten bereits als Kokain-Dealer bekannt war. Auf der wellenförmigen Grünfläche hielt er sich mit mehreren Personen auf. Als er eine Tüte hervorholte, kam es zu mehreren Übergaben von Kokain-Bubbles. Unter seinen Kunden war auch ein 44-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz, der einen Teil der Ware direkt weiterverkaufte. Die Beamten leiteten Strafverfahren gegen den 16-Jährigen mit marokkanischer Staatsbürgerschaft und den 44-jährigen Gütersloher mit syrischer Staatsbürgerschaft wegen des Handels mit Betäubungsmitteln ein.

Bei den anschließenden Personenkontrollen an der Tüte fanden die Beamten bei zwei Personen, darunter ein 52-jähriger Bielefelder, Bubbles mit einer Substanz, bei der es sich sehr wahrscheinlich um Kokain handelte.

Bei einem 41-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz fanden sie in einer Umhängetasche eine bräunliche Substanz, vermutlich Heroin. Die Beamten stellten die Drogen sicher und erstatten Anzeige gegen die Männer wegen des Besitzes von Kokain beziehungsweise von Heroin.

Ein 40-jähriger Mann hatte ein Einhandmesser bei sich, das unter das Waffengesetz fiel. Die Beamten stellten das Messer, sowie zahlreiche andere gefährliche Gegenstände sicher, darunter kleinere Messer, Schraubendreher und Tierabwehrspray. Den 40-Jährigen mit angolischer Staatsbürgerschaft erwartet eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

